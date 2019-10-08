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Юмашева: РФ открыта к конструктивному диалогу со здравыми силами американского общества

Депутат Госдумы добавила также, что российская сторона ожидает в следующем году всех участников форума "Диалог Форт-Росс"
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва остается открытой к диалогу с теми силами в американском обществе, которые готовы к конструктивному сотрудничеству и понимают значение взаимодействия двух стран в долгосрочной перспективе, заявила депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая неправомерному допросу со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США.

"Мы будем открыты к диалогу с теми здравыми силами в американском обществе, которые есть, и которые готовы взаимодействовать с нами, понимают всю необходимость конструктивного сотрудничества и осознают важность стратегии на долгосрочное взаимодействие двух стран", - сказала она во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Юмашева подчеркнула, что российская сторона ожидает в следующем году всех участников российско-американского форума "Диалог Форт-Росс". "Никого из наших гостей в отдельных комнатах допрашивать не будут", - отметила депутат и пояснила, что Россия всегда ведет диалог открыто.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Теги
СШАРоссияЮмашева, Инга Альбертовна
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