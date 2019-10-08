Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заксобрание утвердило всех ранее предложенных главой Севастополя вице-губернаторов

Во время парламентской сессии все семь исполняющих обязанности замгубернатора представили доклады по направлениям, которые им предстоит курировать

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя на сессии во вторник утвердило в должности вице-губернаторов кандидатов, ранее предложенных врио губернатора Михаилом Развожаевым. Таким образом, у главы города появились семь заместителей, передает корреспондент ТАСС.

Во время сессии все семь исполняющих обязанности замгубернатора представили доклады по тем направлениям, которые им предстоит курировать. Депутаты задали вопросы по существующим в городе проблемам в различных сферах и обратили внимание чиновников на те или иные ситуации. Во время голосования парламентарии поддержали все семь предложенных кандидатур.

Врио губернатора отметил, что после утверждения вице-губернаторов завершилось формирование правительства города. Официально от приставки "исполняющий обязанности" они избавятся после того как глава города подпишет соответствующий указ о назначении.

"Спасибо, что поддержали меня в формировании нового состава правительства, теперь… мы сможем приступить к реализации наших общих задач на благо Севастополя <…> Я отвечаю за каждого человека из своей команды лично. И если кто-то из них будет недорабатывать, то придется работать мне. У нас командный подход, и за все, что мы делаем, правительство отвечает, прежде всего, в лице губернатора", - отметил Развожаев.

Бывший замминистра образования и науки Денис Солодовников, который, как предполагается, в будущем будет первым замгубернатора Севастополя, займется вопросами реализации в городе федеральной целевой программы развития Крыма, разработки генерального плана и другими. Он будет курировать работу городского департамента капитального строительства, департамента по имущественным и земельным отношениям, департамент архитектуры и градостроительства и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Курировать департаменты соцсферы будут вице-спикер заксобрания первого созыва, который работал до сентября 2019 года, Александр Кулагин и бывший сенатор от заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева. Свои посты вице-губернаторов сохранили Мария Литовко (будет курировать департамент экономического развития и департамент сельского хозяйства), а также Владимир Базаров (будет отвечать за работу департамента городского хозяйства, главного управления государственного жилищного надзора и Севприроднадзора). В правительство пришли работавшие с Развожаевым в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа и ОНФ Алексей Парикин и Светлана Пирогова. До утверждения заксобранием все они находились в статусе исполняющих обязанности.

Теги
СевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Климов заявил о наличии материалов о подготовке в Москве массовых беспорядков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС