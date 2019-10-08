Заксобрание утвердило всех ранее предложенных главой Севастополя вице-губернаторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя на сессии во вторник утвердило в должности вице-губернаторов кандидатов, ранее предложенных врио губернатора Михаилом Развожаевым. Таким образом, у главы города появились семь заместителей, передает корреспондент ТАСС.

Во время сессии все семь исполняющих обязанности замгубернатора представили доклады по тем направлениям, которые им предстоит курировать. Депутаты задали вопросы по существующим в городе проблемам в различных сферах и обратили внимание чиновников на те или иные ситуации. Во время голосования парламентарии поддержали все семь предложенных кандидатур.

Врио губернатора отметил, что после утверждения вице-губернаторов завершилось формирование правительства города. Официально от приставки "исполняющий обязанности" они избавятся после того как глава города подпишет соответствующий указ о назначении.

"Спасибо, что поддержали меня в формировании нового состава правительства, теперь… мы сможем приступить к реализации наших общих задач на благо Севастополя <…> Я отвечаю за каждого человека из своей команды лично. И если кто-то из них будет недорабатывать, то придется работать мне. У нас командный подход, и за все, что мы делаем, правительство отвечает, прежде всего, в лице губернатора", - отметил Развожаев.

Бывший замминистра образования и науки Денис Солодовников, который, как предполагается, в будущем будет первым замгубернатора Севастополя, займется вопросами реализации в городе федеральной целевой программы развития Крыма, разработки генерального плана и другими. Он будет курировать работу городского департамента капитального строительства, департамента по имущественным и земельным отношениям, департамент архитектуры и градостроительства и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Курировать департаменты соцсферы будут вице-спикер заксобрания первого созыва, который работал до сентября 2019 года, Александр Кулагин и бывший сенатор от заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева. Свои посты вице-губернаторов сохранили Мария Литовко (будет курировать департамент экономического развития и департамент сельского хозяйства), а также Владимир Базаров (будет отвечать за работу департамента городского хозяйства, главного управления государственного жилищного надзора и Севприроднадзора). В правительство пришли работавшие с Развожаевым в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа и ОНФ Алексей Парикин и Светлана Пирогова. До утверждения заксобранием все они находились в статусе исполняющих обязанности.