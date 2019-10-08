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Кризис в Сирии

Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также обменялись мнениями по ситуации на Балканах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии, - информировали в российском дипведомстве. - Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям".

В ходе разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, Лавров и Чавушоглу также обменялись мнениями по ситуации на Балканах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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