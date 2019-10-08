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Климов заявил о наличии материалов о подготовке в Москве беспорядков в период выборов

Речь идет о периоде с 30 мая по 12 сентября 2019 года
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ имеет материалы о подготовке в Москве массовых беспорядков в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года, то есть в период выборной кампании, заявил глава комиссии Андрей Климов во вторник.

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"Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве", - сказал Климов.

По его словам, внешнее вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в выборы, - объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и "зримое административно-финансовое обеспечение". "О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада во внутриполитические процессы, включая выборы и противоправные уличные акции", - подчеркнул Климов.

В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Теги
РоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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