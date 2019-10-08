В Совфеде считают, что руководство Google может не знать о нарушении компанией законов РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов допустил, что руководство Google и Facebook может не знать о том, что компании нарушили избирательное законодательство РФ, комиссия планируют пригласить представителей компаний на свое заседание.

"Мы готовы к прямому разговору с представителями Google и Facebook, это необязательно должен быть публичный разговор. Google и Facebook - крупные международные компании, мы хотим знать - либо по неведению руководителей эти компании становятся разменной картой, пешками, невольными соучастниками той игры, которую ведет кто-то на нашей территории с их помощью, используя для этого формальные или неформальные контакты с их представителями, либо, наоборот, уважаемые корпорации ставят в очень сложное положение своих сотрудников, давая такого рода указания", - пояснил Климов журналистам.

Он добавил, что комиссию беспокоят "неоднократные свидетельства того, что Google и Facebook оказываются причастны к разного рода противоправным деяниям на территории РФ". "Это и распространение политической рекламы в день тишины и день голосования, это появление, всплывание в поисковиках так называемых списков гражданина Навального (списки "Умного голосования" - прим. ТАСС). Есть основания полагать, что там есть предмет разбирательства следствия и Генпрокуратуры", - подчеркнул Климов.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.