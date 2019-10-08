Постпред РФ в Вене обеспокоен предупреждением КНДР о сроках прекращения переговоров с США

ВЕНА, 8 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил во вторник обеспокоенность предупреждением КНДР о возможности прекращения переговоров с США по атомной программе.

"После встречи в Стокгольме стало более понятно, что переговоры между США и КНДР находятся в плохом состоянии, если не в тупике. Поводом для беспокойства является предупреждение КНДР о том, что время для переговоров может истечь к концу 2019 года. Нельзя упустить оставшуюся возможность", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, принцип "денуклеаризация прежде всего" уже не работает. "Необходим более творческий подход и большее внимание положительным стимулам в обмен на шаги КНДР в правильном направлении, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН о санкциях, о которых забыли США", - добавил постпред РФ.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.