Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ в Вене обеспокоен предупреждением КНДР о сроках прекращения переговоров с США

Принцип "денуклеаризация прежде всего" уже не работает, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 8 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил во вторник обеспокоенность предупреждением КНДР о возможности прекращения переговоров с США по атомной программе.

"После встречи в Стокгольме стало более понятно, что переговоры между США и КНДР находятся в плохом состоянии, если не в тупике. Поводом для беспокойства является предупреждение КНДР о том, что время для переговоров может истечь к концу 2019 года. Нельзя упустить оставшуюся возможность", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, принцип "денуклеаризация прежде всего" уже не работает. "Необходим более творческий подход и большее внимание положительным стимулам в обмен на шаги КНДР в правильном направлении, как это предусмотрено в резолюциях СБ ООН о санкциях, о которых забыли США", - добавил постпред РФ.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.

Теги
СШАКНДР
Реклама на ТАСС
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Источник: работа Шестого комитета ГА ООН будет частично возобновлена
Российская сторона заинтересована в том, что "чтобы не простаивала работа" комитета, отметил собеседник агентства в делегации РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС