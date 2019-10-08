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В МИД России надеются на нормализацию отношений с Грузией

Замглавы ведомства Андрей Руденко рассчитывает, что "положение дел вернется в русло до июньских событий"

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью грузинским журналистам, комментируя встречу глав МИД двух стран в Нью-Йорке 26 сентября.

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"Беседа [министров] была конкретной. Мы надеемся, что сигнал, который был отправлен Российской Федерацией, будет услышан грузинской стороной. Мы надеемся на нормализацию ситуации. По крайней мере, хотя бы надеемся, что положение дел вернется в русло до июньских событий", - сказал Руденко, слова которого приводит телеканал IMEDI.

Замминистра во вторник прибыл в Женеву, где стартует 49-й раунд переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье. Он также выразил надежду, что на переговорах сторонам удастся достичь определенного компромисса. "Каждый раз, когда мы приезжаем в Женеву, у нас есть надежда на новую динамику и на то, что хоть в этом случае сумеем тронуть с места какой-то вопрос. В последнее время Женевские дискуссии стали похожи на бег по замкнутому кругу, и мы хотим надеяться, что на этот раз сумеем что-то сделать", - отметил он.

Это первое участие Руденко на Женевских дискуссиях в качестве переговорщика. В сентябре статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представлял российскую сторону на переговорах как в Женеве, так и в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияКарасин, Григорий БорисовичРоссийско-грузинские отношенияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегациейРуденко, Андрей Юрьевич
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