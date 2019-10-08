В МИД России надеются на нормализацию отношений с Грузией

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью грузинским журналистам, комментируя встречу глав МИД двух стран в Нью-Йорке 26 сентября.

"Беседа [министров] была конкретной. Мы надеемся, что сигнал, который был отправлен Российской Федерацией, будет услышан грузинской стороной. Мы надеемся на нормализацию ситуации. По крайней мере, хотя бы надеемся, что положение дел вернется в русло до июньских событий", - сказал Руденко, слова которого приводит телеканал IMEDI.

Замминистра во вторник прибыл в Женеву, где стартует 49-й раунд переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье. Он также выразил надежду, что на переговорах сторонам удастся достичь определенного компромисса. "Каждый раз, когда мы приезжаем в Женеву, у нас есть надежда на новую динамику и на то, что хоть в этом случае сумеем тронуть с места какой-то вопрос. В последнее время Женевские дискуссии стали похожи на бег по замкнутому кругу, и мы хотим надеяться, что на этот раз сумеем что-то сделать", - отметил он.

Это первое участие Руденко на Женевских дискуссиях в качестве переговорщика. В сентябре статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представлял российскую сторону на переговорах как в Женеве, так и в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.