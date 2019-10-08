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Путин встретится с избранными в 2019 году главами регионов

Во встрече примут участие 19 высших должностных лиц субъектов России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с победителями недавних выборов глав регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Как проходил единый день голосования

Как уточнили в Кремле, во встрече примут участие 19 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Путин традиционно после единого дня голосования собирает в Кремле избранных глав регионов. В 2018 году он проводил такие мероприятия дважды - 18 сентября, когда на встречу с президентом приехали губернаторы, победившие в первом туре, а также 27 декабря, когда в совещании приняли участие победители вторых туров (в случае с Приморьем - победитель повторных выборов Олег Кожемяко). В 2019 году победители всех выборов глав регионов были определены в первом туре.

Как отметил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обновление губернаторского корпуса в России является нормальным процессом. Комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ" о возможной новой волне отставок руководителей ряда регионов, где губернаторские выборы пройдут в единый день голосования в 2020 году, Песков подчеркнул, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки.

О выборах 2019 года

Всего 8 сентября в России прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 16 регионах состоялись выборы губернаторов. Еще в трех кандидатуры руководителей были утверждены региональными парламентами.

Победителями выборов в трех регионах стали действующие губернаторы - Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской. Победу одержали также 13 и. о. глав регионов, в том числе Валерий Лимаренко на Сахалине, Александр Осипов в Забайкалье, Радий Хабиров в Башкирии, Олег Хорохордин в Республике Алтай, Бату Хасиков в Калмыкии. В Астраханской области победил Игорь Бабушкин, в Курганской - Вадим Шумков, в Липецкой - Игорь Артамонов, в Курской - Роман Старовойт. Алексей Текслер был избран в Челябинской области, Денис Паслер - в Оренбургской, Андрей Чибис - в Мурманской, а Александр Беглов - в Санкт-Петербурге.

8 сентября Махмуд-Али Калиматов был утвержден республиканским парламентом главой Ингушетии, 20 сентября Государственный совет Крыма переизбрал главой республики на второй срок Сергея Аксенова, а 3 октября главой Кабардино-Балкарии был утвержден Казбек Коков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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