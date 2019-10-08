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Обострение на границе Грузии и Южной Осетии обсудят на Женевских дискуссиях по Закавказью

В них примет участие заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация на югоосетино-грузинской границе станет центральной темой Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, 49-й раунд которых пройдет в среду с участием заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Он впервые возглавит российскую делегацию на этих переговорах, сменив в этой роли Григория Карасина, который в сентябре стал сенатором.

Предыдущая встреча состоялась в июле. Тогда она прошла на фоне антироссийских выступлений в грузинской столице. Этот же раунд пройдет на фоне нового витка напряженности между Тбилиси и Цхинвалом.

Активность у границ

Обострение связано со строительством Грузией блокпоста у югоосетинского села Цнелис, вызвавшим недовольство в Цхинвале, где потребовали немедленно его свернуть. Тбилиси на встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа отказался пойти на компромисс с соседями, после чего в начале сентября Южная Осетия выставила у села свои блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. Позднее власти республики заявили, что грузинская сторона в ряде других приграничных зон готовится установить дополнительные блокпосты, а в некоторых районах стало больше грузинских силовиков и спецтехники.

Как сообщили ТАСС в МИД РФ, "именно этому вопросу будет уделено наибольшее внимание в ходе переговоров". Москва с самого начала призывала к сдержанности, поиску компромиссных решений путем диалога и отказа от односторонних действий. На Смоленской площади отмечали, что многократный отказ Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы стал первопричиной сложившейся ситуации и вынудил югоосетинскую сторону осуществлять все работы по инженерному оснащению границы самостоятельно, чтобы создать безопасные условия для жизни населения и пресечь потенциально возможные инциденты.

В МИД РФ подчеркнули, что в последние месяцы Грузия намеренно нагнетала напряженность на границе с помощью провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, которым содействовали и представители некоторых западных стран. Это привело в конечном итоге к такому обострению.

В министерстве иностранных дел Южной Осетии считают, что к сложившейся ситуации причастны США. Поводом для этого стало сообщение о планах Вашингтона выделить 500 тыс. долларов на развитие бизнес-проектов на приграничных с Южной Осетией и Абхазией территориях Грузии. По мнению югоосетинского дипведомства, Грузия, "прикрываясь бизнес-проектами с привлечением иностранного инвестора", планировала взять под контроль приграничные территории.

Сближение с НАТО

Помимо причин, связанных с обеспечением стабильности в регионе, ситуация на границе может вызывать опасения в Москве в связи с все большим сближением Грузии с Североатлантическим альянсом. Ранее было объявлено о том, что стороны намерены углублять партнерство в Черном море и расширить пакет сотрудничества, принятый в 2014 году.

Представители НАТО регулярно озвучивают решимость в перспективе сделать из Грузии полноправного члена альянса. В свою очередь грузинские власти наращивают оборонный бюджет. Ожидается, что в 2020 году он составит $300 млн, это на 8% больше, чем в 2019 году.

Взгляды на формат

Основной Женевских дискуссий по Закавказью служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. Главная цель - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией. Москва, Сухум и Цхинвал сходятся во мнении о безальтернативности такого формата, тогда как в Тбилиси, где считают территорию Абхазии и Южной Осетии грузинской, продвигают свое видение целей Женевских дискуссий.

В частности, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что этот формат "необходимо превратить в инструмент разрешения конфликта, а не управления им". Решением же конфликта, согласно грузинскому подходу, может быть лишь возвращение территорий закавказских республик, объявивших независимость после событий 2008 года.

Теги
ГрузияЮжная ОсетияРуденко, Андрей Юрьевич
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