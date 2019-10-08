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Песков назвал "рецидивом старого" доклад в Сенате США о вмешательстве Кремля в выборы

Ранее была обнародована вторая часть доклада сенатского комитета по разведке, в которой утверждается, что российское "Агентство интернет-исследований" стремилось повлиять на президентские выборы в США, "поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль не видит ничего нового в докладе специального комитета по разведке американского Сената, в котором заявляется о вмешательстве в выборы в США в 2016 году по указанию руководства РФ.

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"Нового ничего [в этих утверждениях] нет. Рецидив старого", - сказал в среду ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В обнародованной во вторник второй части доклада сенатского комитета по разведке утверждается, что российское "Агентство интернет-исследований" стремилось повлиять на президентские выборы в США 2016 года, "нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля". При этом авторы документа сочли, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было "частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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