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Песков подтвердил встречу Путина и Берлускони в Сочи

Ранее о встрече написал в Facebook бывший экс-премьер Италии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились в Сочи в первой половине дня во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Встреча состоялась] во вторник в первой половине дня", - сказал он.

Ранее о встрече с Путиным Берлускони написал в Facebook. До этого политики встречались в Риме во время официального визита российского президента в Италию 4 июля. После насыщенного дня, встреч с Папой Римским Франциском и представителями высшего руководства Италии Путин остановился для встречи с Берлускони в аэропорту перед вылетом. Кадры их сердечного приветствия Берлускони также разместил в социальных сетях.

Оба политика регулярно обмениваются поздравлениями с днем рождения. Путин неоднократно принимал Берлускони в России, в том числе когда он не занимал никаких государственных постов и после окончательного приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет". Одна из их встреч состоялась в Крыму, после чего Берлускони попал в черный список персон нон грата украинских властей.

7 октября Путину исполнилось 67 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияБерлускони, СильвиоПесков, Дмитрий Сергеевич
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