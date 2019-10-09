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Лавров выразил уверенность в преемственности курса Казахстана в отношениях с Россией

Министр иностранных дел России отметил, что отношения между двумя странами носят стратегический и союзнический характер

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Казахстаном носят стратегический и союзнический характер и опыт нового главы МИД республики Мухтара Тлеуберди поможет обеспечить их преемственность. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи с Тлеуберди.

"Хочу еще раз от себя лично поздравить вас с назначением на высокую должность министра иностранных дел Республики Казахстан и выразить уверенность, что ваш опыт поможет обеспечить преемственность внешней политики вашей страны в целом и в том, что касается отношений между Казахстаном и Россией, которые носят стратегический, союзнический характер", - сказал российский министр.

"Наши сегодняшние переговоры позволят нам рассмотреть все направления взаимодействия во всех структурах, где Россия и Казахстан участвуют, и наметить конкретные шаги, которые будут продвигать международную повестку дня в направлении урегулирования конфликтов в различных частях мира, укрепления стабильности и безопасности", - добавил Лавров.

Мухтар Тлеуберди был назначен на пост главы МИД в конце сентября. Ранее он работал послом Казахстана в различных странах мира.

Лавров в среду находится с официальным визитом в Казахстане, где проведет переговоры с главой МИД страны и встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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