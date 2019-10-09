Губернатор Приморья подал в суд на главу района

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подал в суд на главу администрации Кавалеровского муниципального района Сергея Гаврикова за недостоверные сведения об имуществе семьи в декларации о доходах. Иск зарегистрирован в Кавалеровском райсуде, следует из материалов, размещенных на сайте инстанции.

По словам Гаврикова, претензии главы региона вызвала его декларация за 2018 год, в которую были внесены некорректные сведения. "В период, в который можно было скорректировать ошибки в декларации, они были скорректированы, а департамент [по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края] говорит, что не получил [исправленных сведений]. <...> Не задекларировано было 450 га арендованной земли, потом было внесено изменение в декларацию", - сообщил ТАСС Гавриков.

Он добавил, что из-за технической ошибки в декларации было указано находящееся в собственности его супруги здание площадью 336 кв. м, площадь которого на самом деле 663 кв. м. Гавриков пояснил, что здание, которое было внесено в декларацию с ошибкой, полуразрушенный бывший банно-прачечный комбинат, который находится в аварийном состоянии.

Земля, по словам главы района, предназначена для выпаса пятнистых оленей. Гавриков не смог уточнить ее кадастровую стоимость.

Гавриков возглавил Кавалеровский район в июне 2016 года. Согласно его декларации за 2018 год, размещенной на сайте районной администрации, в собственности у главы района три земельных участка площадью 39 кв. м, 600 кв. м и 5 тыс. кв. м, у его жены - три нежилых здания площадью 196,6 кв. м, 366,1 кв. м и 633,3 кв. м. Задекларированный доход Гаврикова за прошлый год - 2682788 рублей, его супруги - 729 503 рубля.