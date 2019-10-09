Лавров: РФ ждет, что Киев обеспечит последовательное выполнение минских соглашений

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины. Им нет никакой альтернативы, и мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом [Украины Владимиром] Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - сказал он.