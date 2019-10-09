Лавров: глава МИД Турции подтвердил уважение к территориальной целостности Сирии

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в среду журналистам, что в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу подтвердил уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии.

"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность САР и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является, в том числе, и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал глава МИД России.

Министр также рассказал, что Москва обсуждала с сирийскими курдами и официальным Дамаском обеспечение безопасности в данном регионе после заявлений Анкары и Вашингтона о ситуации на северо-востоке Сирии.

"Вслед за обменом заявлениями, который состоялся между Анкарой и Вашингтоном, мы контактировали с представителями и курдской стороны, и с представителями правительства Сирии, - сообщил российский министр. - Мы подтвердили, что побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе".

Он также сообщил, что в Москве уверены, что ситуация на северо-востоке Сирии должна решаться исключительно посредством диалога между правительством в Дамаске и курдскими общинами региона.

"Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этих территориях традиционно проживают", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.