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Встреча глав МИД "пятерки" стран Центральной Азии и РФ состоится 10 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что "такой неформальный диалог весьма и весьма полезен"

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Переговоры министров иностранных дел "пятерки" стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и России состоятся 10 октября на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Завтра в Ашхабаде накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоится встреча министров иностранных дел "центральноазиатской пятерки" и РФ", - сказал он. "Мы считаем такой неформальный диалог в этих рамках весьма и весьма полезным", - добавил министр.

По словам Лаврова, в ходе переговоров с Тлеуберди обсуждалась ситуация в Афганистане. "Высказались за использование существующих форматов для формирования условий, которые позволят самим афганцам договориться о мире и стабильности в своей стране", - указал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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