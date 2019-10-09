Лавров: переговоры с главой МИД Казахстана подтвердили преемственность в отношениях с РФ

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Казахстан нацелены на обеспечение преемственности в двусторонних отношениях. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Это наша первая встреча после назначения Мухтара Бескеновича на этот высокий пост, и мы констатировали необходимость обеспечения преемственности в нашем внешнеполитическом сотрудничестве", - сказал он.

Министр подчеркнул, что стороны нацелены на выполнение решений лидеров двух стран, в том числе плана совместных действий на 2019-2021 годы, который был подписан в ноябре прошлого года на полях Форума межрегионального сотрудничества в Петропавловске. "Сегодня обсудили ход подготовки уже к 16-му Форуму, который состоится в ноябре в Омске", - указал он.

"В целом мы очень довольны итогами переговоров, продолжим поддерживать тесные рабочие контакты, я пригласил своего коллегу посетить с визитом РФ", - заключил Лавров.

Форум межрегионального сотрудничества

Министры иностранных дел Казахстана и РФ также обсудили подготовку к шестому форуму межрегионального сотрудничества в Омске.

"Особое внимание было уделено предстоящему графику международных мероприятий на высшем и высоком уровнях, учитывая важную роль приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота. Мы детально рассмотрели ход подготовки к шестому форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 7 ноября в городе Омске", - сказал Тлеуберди.

Он отметил, что сотрудничество с Россией было и остается одним из приоритетов внешней политики Казахстана. "Все эти годы Казахстан демонстрировал твердую приверженность добрым партнерским, союзническим отношениям с Россией", - подчеркнул министр иностранных дел Казахстана.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС

Мухтар Тлеуберди и Сергей Лавров в ходе встречи в Нур-Султане обсудили возможность полноценного использования потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В рамках переговоров обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, но и казахстанско-российское сотрудничество в многостороннем формате. В частности, мы с моим российским коллегой отметили возможность полноценного использования потенциала Евразийского экономического союза. Наряду с этим мы обсудили вопросы взаимодействия в рамках организаций СНГ, ОДКБ, договорились координировать наши шаги в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА", - сказал Тлеуберди.

Он отметил, что обе стороны "подтвердили близость позиций по ключевым международным проблемам".

"Мы смогли обсудить широкий круг вопросов, включая нынешнее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обменялись мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня. Также состоялся обмен мнениями по различным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в центральной Азии, Украине и на Ближнем Востоке", - уточнил глава МИД Казахстана.

Заседание межправкомиссии

Стороны в ходе встречи также затронули вопросы по поводу заседания межправительственной комиссии Казахстана и России, которое состоится в Нур-Султане 15 октября.

Глава внешнеполитического ведомства Казазстана также ответил на вопрос журналистов о том, обсуждались ли в ходе встречи проблемы казахстанских производителей, которые нередко сталкиваются с негласными ограничениями в российских торговых сетях.

"Этот вопрос обсуждался. У нас единая позиция, что мы должны решать его в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с новыми правилами свободной торговли. Также мы полагаем, что этот вопрос будет обсужден в рамках предстоящего заседания межправительственной комиссии Казахстана и России, которая пойдет 15 октября в Нур-Султане", - сказал Тлеуберди.