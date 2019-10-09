Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия олимпийской чемпионки Лебедевой

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора Татьяны Лебедевой, которая с 2014 года представляла в верхней палате парламента Волгоградскую область.

Сенатором от законодательной власти региона стал Сергей Горняков, который ранее занимал должность зампредседателя регионального парламента. Во вторник депутаты Волгоградской областной думы утвердили его на пост члена Совфеда.

Как пояснил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, Лебедева в заявлении попросила прекратить ее полномочия с 3 октября, поэтому палата принимает решение именно о досрочном прекращении полномочий сенатора.

Лебедева входила в состав комитета Совфеда по социальной политике. На заседании комитета в понедельник его председатель Валерий Рязанский объявил ей благодарность, отметив, что она закрывала все вопросы, связанные со спортивным и олимпийским движением в РФ. Лебедева в свою очередь отметила, что планирует отдохнуть, а затем заняться созданием легкоатлетического центра в Волгограде.

Лебедева является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по тройным прыжкам и прыжкам в длину.