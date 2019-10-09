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Поездки российских депутатов в США будут приостановлены после инцидента с Юмашевой

В нижней палате парламента ждут объяснений и извинений от американских властей
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до объяснений и извинений американских властей в связи с инцидентом с Ингой Юмашевой, которую допросили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Об этом сообщила в среду в своем Telegram-канале советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

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"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - написала Кашеварова. "У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится", - отметила она.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", - добавила Кашеварова.

По ее словам, подобное отношение других государств к представителю власти РФ недопустимо. "Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства", - заключила советник спикера.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Он напомнил, что депутат возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран при нынешних непростых обстоятельствах.

Теги
СШАРоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичЮмашева, Инга Альбертовна
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