Бывший первый замглавы Росгвардии Меликов вошел в комитет СФ по региональной политике

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов вошел в состав комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Совет Федерации на заседании в среду принял постановление палаты об изменении составов нескольких комитетов.

Меликов представляет в Совфеде исполнительный орган власти Ставропольского края. Он был наделен полномочиями сенатора в конце сентября 2019 года.

Как уточнил ТАСС источник в верхней палате парламента, бывший первый замглавы Росгвардии станет заместителем главы комитета.