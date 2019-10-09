Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший первый замглавы Росгвардии Меликов вошел в комитет СФ по региональной политике

Сергей Меликов представляет в Совфеде исполнительный орган власти Ставропольского края

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов вошел в состав комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Совет Федерации на заседании в среду принял постановление палаты об изменении составов нескольких комитетов.

Меликов представляет в Совфеде исполнительный орган власти Ставропольского края. Он был наделен полномочиями сенатора в конце сентября 2019 года.

Как уточнил ТАСС источник в верхней палате парламента, бывший первый замглавы Росгвардии станет заместителем главы комитета.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
Российский министр иностранных дел подчеркнул, что американский президент уже несколько раз делал подобные заявления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС