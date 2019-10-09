Очередной раунд дискуссий по безопасности в Закавказье стартовал в Женеве

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Очередной, 49-й по счету раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдателей от ООН, Евросоюза и ОБСЕ стартовал в среду.

Российскую делегацию впервые возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, который сменил Григорий Карасина на этом посту. Во главе грузинской делегации, как и на прошлой встрече, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Закавказские республики по традиции представляют глава МИД Абхазии Даур Кове и полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

Российская сторона озвучивала намерение обсудить складывающуюся ситуацию на югоосетинско-грузинской границе. В беседе с ТАСС Дарсалия подчеркнул, что для Грузии это "не вопрос границ", однако признал рост напряженности, которую необходимо преодолеть.

Такой формат встреч остается единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. Основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.