Лавров: у РФ нет оснований для новых шагов из-за информации о притеснении мусульман в КНР

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия не имеет оснований для того, чтобы предпринимать не предусмотренные процедурами Совета ООН по правам человека (СПЧ) шаги в связи с обвинениями в адрес Китая о нарушениях прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"КНР неоднократно давала разъяснения по поводу тех обвинений, которые вы сейчас воспроизвели, - я не знаю, кто там утверждал, но, наверное, наши западные коллеги. У нас нет оснований предпринимать какие-либо шаги, кроме тех процедур, которые существуют в ООН, о которых я упомянул, имея в виду Совет по правам человека", - сказал Лавров в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о положении мусульман в Китае.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в рамках СПЧ существует процедура ежегодного периодического обзора, в рамках которого каждая страна - член ООН информирует о предпринятых ею мерах по улучшению положения в области прав человека. "Эти обзоры проводятся на равноправной основе в отношении каждой конкретной страны", - добавил Лавров.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР. В свою очередь в посольстве Китая в США заявили, что введенные ограничения серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.

Ситуация в Синьцзяне

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.