Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список НКО-иноагентов

В начале августа СК возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК
Здание министерства юстиции РФ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание министерства юстиции РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального внесен в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

На эту тему

В ведомстве заявили, что факт соответствия организации признакам НКО, которая выполняет функции иноагента, был установлен Главным управлением Минюста по Москве в ходе проведенного текущего контроля за ее деятельностью. 

Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, и ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ФБК опровергают, что фонд получал иностранное финансирование
Директор фонда Иван Жданов заявил, что все финансирование происходит исключительно благодаря гражданам РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС