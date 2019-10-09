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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Россия готова участвовать в объективном расследовании причин крушения MH17

В посольстве РФ в Нидерландах прокомментировали требование голландского парламента

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в объективном расследовании причин крушения Boeing, произошедшего на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина в ответ на просьбу прокомментировать одобренное требование голландского парламента к правительству страны по изучению вопроса незакрытого воздушного пространства над восточной Украиной в день катастрофы.

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"Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы, о чем нидерландской стороне хорошо известно", - отметила она.

Требование главного законодательного органа Нидерландов было одобрено во вторник.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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