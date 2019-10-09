Россия готова участвовать в объективном расследовании причин крушения MH17

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в объективном расследовании причин крушения Boeing, произошедшего на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина в ответ на просьбу прокомментировать одобренное требование голландского парламента к правительству страны по изучению вопроса незакрытого воздушного пространства над восточной Украиной в день катастрофы.