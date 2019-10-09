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Песков: Путин в среду обсудит с главой ЦИК Памфиловой итоги избирательной кампании

По словам пресс-секретаря российского лидера, помимо этого Путин примет избранных глав субъектов России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 октября, встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой и обсудит итоги избирательной кампании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой. Это по итогам избирательной кампании", - сказал представитель Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера, помимо этого Путин примет избранных глав субъектов России. "Тоже встреча, которая уже стала традиционной. Вы знаете, что работа с главами регионов - это неотъемлемая часть постоянного рабочего графика президента", - заметил Песков.

В целом, по его словам, рабочий график, который запланирован у президента на среду, насыщенный. Он рассказал, что днем у Путина предстоит международный телефонный разговор. "Мы предоставим вам информацию", - пообещал он.

Кроме того, Путин проведет совещание с членами правительства, на котором помимо текущих вопросов планируется обсудить совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. "Чрезвычайно важная тема, тема, о которой говорил президент в своем послании Федеральному собранию. Докладчиком будет Константин Чуйченко", - уточнил он.

Песков не исключил, что президент в течение рабочего дня также вернется к вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. "Дело в том, что мы опубликовали перечень поручений президента и там, если вы обратили внимание, до 9 октября срок был дан правительству России с учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, - пояснил представитель Кремля. - Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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