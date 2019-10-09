Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: в приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве нет политики

Пресс-секретарь президента России в очередной раз напомнил, что Кремль не комментирует решения суда

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в приговорах, которые были вынесены судом участникам акций протеста, которые прошли летом в Москве, нет политической подоплеки.

"Нет, речь идет о судебных вердиктах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле политический подтекст принятия таких решений судебными инстанциями для участников летних митингов. "Мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики", - подчеркнул он.

"Левада-центр" опубликовал результаты социологического опроса, 38% участников которого считают приговоры участникам московских протестов несправедливыми и политически мотивированными. Справедливыми и беспристрастными решения московских судов назвали 24% респондентов.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета
Ранее Шумаков занимал пост заместителя руководителя ведомства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС