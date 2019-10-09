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Песков назвал "криминальным чтивом" публикации СМИ о попытках РФ дестабилизировать Европу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что все публикации западных СМИ о том, что Россия с помощью своих спецслужб старается дестабилизировать ситуацию в Европе, относятся к разряду "криминального чтива".

"Никоим образом, - сказал представитель Администрации президента, отвечая на вопрос журналистов, заинтересован ли Кремль в дестабилизации обстановки в Европе. - Подобные публикации, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски".

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