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Песков: у Кремля нет своей позиции по включению ФБК в число НКО-иноагентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В администрации президента РФ нет своей позиции по включению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, это прерогатива Министерства юстиции РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение Минюста.

"У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста", - отметил представитель Кремля.

Как сообщила в среду пресс-служба Минюста, 9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" Фонд борьбы с коррупцией включен министерством в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", - пояснили в министерстве. Сам фонд намерен обжаловать это решение.

Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, а также ежегодно проходить аудиторское заключение. Кроме того, раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

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