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Кризис в Сирии

Песков: освобождение находящихся в тюрьмах курдов боевиков ИГ было бы очень негативным

Как отметил официальный представитель Кремля, Москва внимательно следит за развитием диалога между курдами и Дамаском

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Освобождение находящихся в тюрьмах на контролируемой курдами территории Сирии боевиков запрещенной в РФ организации "Исламское государство" могло бы иметь чрезвычайно негативные последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Москве оценивают последствия такого события, если оно произойдет в результате операции Турции в Сирии.

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"Безусловно, это было бы негативным фактом, - сказал он. - Но мы пока не знаем, что произойдет, поэтому это вопрос чисто гипотетический". "Безусловно, это имело бы чрезвычайно негативные последствия", - добавил представитель Кремля. Отвечая на вопрос, стал ли диалог между курдами и официальным Дамаском более активным, Песков заметил, что это важная тема, за развитием которой внимательно наблюдают в Кремле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Между тем, по данным агентства Bloomberg, военные подразделения турецкой армии в среду уже начали пересекать границу с Сирией.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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