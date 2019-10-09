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Кризис на Украине

Песков: "Минск-2" позволит Украине решить вопрос Донбасса

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинский суверенитет не обсуждается

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выполнение минских договоренностей позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который заявил, что "Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом".

"В данном случае главное - выполнение минских соглашений, - подчеркнул Песков. - Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внитриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом, а именно Россия, Германия и Франция, призваны в этом помочь".

Он сделал акцент на том, что "суверенитет в данном случае не обсуждается". "Никто же не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета", - сказал Песков.

Теги
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