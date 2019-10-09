В Совфеде изучат соглашение с США о разграничении в море, которое невыгодно России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главам комитетов по международным делам, по обороне и безопасности, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию изучить соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года и сформировать предложения по минимизации потерь от этого документа.

Тему о том, что это соглашение невыгодно для РФ, поднял на заседании в среду член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Борис Невзоров.

"Коллеги, может, мы так и поступим: поручим комитету по международным делам, по обороне и безопасности и комитету по сельскому хозяйству поизучать эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами. Подготовить записку, которую я доложу президенту РФ в случае возможных вариантов по реализации тех предложений, которые были изложены на заседании. Мы все стесняемся, скромничаем, нас молотят, а мы грозим, что примем симметричные меры. Так надо принимать симметричные меры, если есть правовая основа", - сказала Матвиенко.

Невзоров попросил Матвиенко включить эту тему в повестку заседания Совета безопасности РФ.

"Существует особая стратегическая проблема, касающаяся защиты национальных интересов России. Это подлежащее обязательной ратификации соглашение между США и СССР о линии разграничения морских пространств от 1 июня 1990 года. До сих пор оно выполняется сторонами на временной основе. При введении двухсотмильных исключительных экономических зон в районе Берингового и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничение морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудаленной от берегов двух стран. Границу провели по американской ортодромической прямой линии (кратчайшая линия между двумя точками на поверхности вращения - прим. ТАСС)", - сказал Невзоров.

Он добавил, что к США в результате отошли 77,7 тыс. кв. км Берингового моря, включая континентальный шельф, Россия "потеряла возможность добывать более 500 тыс. т рыбы и краба ежегодно". Кроме того, по его словам, на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Также сенатор подчеркнул, что установленная временная линия стала препятствием для развития Северного морского пути.