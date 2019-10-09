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Матвиенко назвала обычной практикой регулирование работы международных интернет-ресурсов

Говорить о размере возможных штрафов для интернет-ресурсов пока рано, считает спикер Совета Федерации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нормальной практикой выработку правил игры по соблюдению законов для международных интернет-ресурсов.

"Такие инициативы законопослушные компании не отпугнут. Речь идет о выработке правил игры для международных корпораций, в особенности интернет-корпораций, регулировании их деятельности в соответствии с национальными законодательствами. Такая работа ведется во всех государствах. Поверьте, это нормальная международная практика", - сказала Матвиенко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу комиссии Госдумы по введению штрафов до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ.

По ее мнению, говорить о размере возможных штрафов для интернет-ресурсов пока еще рано. "Безусловно, надо постараться использовать все возможности диалога, это всегда самая эффективная вещь - убеждение, чтобы все действующие компании, тем более что их юрисдикция очень размыта, работали юридически корректным российскому законодательству образом", - подчеркнула Матвиенко.

При этом она отметила, что любое государство должно иметь набор инструментов влияния на те зарубежные компании, которые нарушают его законодательство. По словам спикера, речь идет о вмешательстве во внутренние дела государства или несоблюдении избирательного законодательства.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в конце сентября поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ

Претензии к Google, Facebook и YoutTube

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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