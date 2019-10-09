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Экс-глава аппарата Совфеда Мартынов стал первым зампредом комитета по обороне

Кроме того, сенаторы утвердили первых заместителей еще трех комитетов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил бывшего главу аппарата верхней палаты парламента Сергея Мартынова, наделенного во вторник полномочиями сенатора от Марий Эл, на должность первого заместителя комитета по обороне и безопасности.

Также сенаторы утвердили первых заместителей еще трех комитетов. Возглавлявшая на протяжении пяти лет комиссию Мосгордумы по безопасности и делегированная 19 сентября этим законодательным органом в СФ Инна Святенко стала первым заместителем главы комитета по социальной политике. Владимир Полетаев, который ранее был зампредом комитета по регламенту, стал первым заместителем главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко стал первым заместителем главы комитета.

Теги
Василенко, Дмитрий ЮрьевичМарий ЭлПолетаев, Владимир ВладимировичСвятенко, Инна Юрьевна
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