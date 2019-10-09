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Военная операция Турции на севере Сирии
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Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии

В ходе телефонного разговора стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов.

"В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении. "При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - добавили в Кремле.

В разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре на встрече лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. "Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, - добавили в Кремле. - Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление руководства самопровозглашенной курдской автономной администрации в Камышлы сообщил в среду. что сирийские курды привали Россия выступить в роли гаранта в диалоге с правительством Сирии. В заявлении выражается надежда, что усилиям России будет сопутствовать успех в налаживании диалога между курдами и Дамаском.

Между тем, по данным агентства Блумберг, военные подразделения турецкой армии уже в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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