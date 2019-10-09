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Госсекретарь Совбеза Белоруссии и посол РФ обсудили проблемы международной безопасности

Стороны при этом отметили "приверженность союзническим обязательствам и стремление к развитию сотрудничества по всем направлениям"

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась и посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудили проблемы международной и региональной безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Госсекретариата Совбеза Белоруссии.

"На встрече обсуждены проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия", - указывается в документе.

Стороны также отметили "приверженность союзническим обязательствам и стремление к развитию сотрудничества по всем направлениям".

Теги
БелоруссияРоссия
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