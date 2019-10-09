Путин поручил отрегулировать взаимодействие между государственным и местным управлением

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым отрегулировать взаимодействие между государственной властью и местным самоуправлением, так как пока на стыке этих уровней регулярно происходят сбои. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подготовить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

На встрече с Медведевым в Кремле глава государства отметил, что там "должно возникать эффективное взаимодействие между государственными уровнем управления и муниципальным", регулярно "происходят сбои". "На этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления - и федеральный, и региональный - часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций", - пояснил президент.

"Я понимаю, что здесь есть сложности, заложенные еще в Основном законе, но нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что, например, в сфере медицины власти РФ с федерального уровня напрямую проводили реорганизацию и оказывали помощь первичному звену здравоохранения, по сути, дважды. "Потом это все куда-то уплывает - и материальная составляющая этого уровня здравоохранения, и уровень оплаты труда. То же самое, кстати говоря, происходит и в сфере образования". - заметил глава государства, попросив правительство "обратить на это особое внимание и выстроить работу с регионами с муниципалитетами таким образом, чтобы она была эффективной".

"Обязательно это сделаем", - ответил Медведев. Он отметил, что модернизацией здравоохранения власти занимались с 2006 года, но "потом эти деньги как бы ушли и от них не осталось следа". "Такое ощущение, как будто бы эта работа уже напрасно проведена. Вот чтобы каждые 10 лет к таким вопросам не возвращаться, мы не только постараемся выстроить эту работу с регионами и с муниципалитетами эффективным образом, но и, наверное, подготовим предложения по совершенствованию законодательства. Может быть, нужно и на это будет пойти в ряде случае, чтобы нам не создавать проблем во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением по этому вопросу", - подчеркнул премьер-министр РФ.