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Путин освободил Глазьева от должности советника президента России

Глазьев ранее был утвержден на посту министра Евразийской экономической комиссии
Министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева, утвержденного ранее на посту министра Евразийской экономической комиссии, от должности советника президента РФ. Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства подписал соответствующий указ.

1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял ТАСС, что Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента.

Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 году в  Запорожье Украинской ССР. В 1983 году закончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности "экономическая кибернетика". В 1986 году окончил аспирантуру Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1999 году ему было присвоено ученое звание профессора. С 2000 года - член-корреспондент Российской академии наук (РАН), с 2008 года - академик РАН.

С декабря 1991 года занимал пост первого заместителя председателя Комитета внешних экономических связей Министерства иностранных дел РСФСР. С 23 декабря 1992 года по 22 сентября 1993 года - министр внешнеэкономических связей РФ в правительстве Виктора Черномырдина. В 1993-1995 годы - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ I созыва. С 14 августа по 17 октября 1996 года занимал должность начальника управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ, который возглавлял Александр Лебедь. После отставки последнего ушел из Совбеза РФ. В 1996-1999 годы - начальник информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации РФ, советник спикера верхней палаты Егора Строева.

В 1999-2007 годы - депутат Государственной думы РФ. В 2004 году был зарегистрирован кандидатом в президенты РФ, однако выборы проиграл, заняв третье место. В ноябре 2008 года назначен заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. С февраля 2009 года по январь 2012 года - ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации.

С 2012 года перешел на работу в Администрацию президента РФ. С 28 июля 2012 года - советник президента России. На этом посту Глазьев занимался, в частности, вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГлазьев, Сергей Юрьевич
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