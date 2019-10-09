Косачев: военная операция Турции в Сирии не скажется позитивно на ситуации в регионе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что начатая Турцией военная операция в Сирии не окажет позитивного воздействия на урегулирование ситуации в регионе.

"Не думаю, что действия турецкой стороны окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и непосредственно в Сирии. Тем более что с властями Сирии они не согласовывались в принципе, а это, напомню, суверенное государство и член ООН", - заявил Косачев в среду ТАСС.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая стартовала с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.