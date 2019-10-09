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Памфилова: избирательная кампания 2019 года прошла хорошо

Глава Центризбиркома на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила также "довольно высокую" явку в день голосования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания 2019 года, завершившаяся единым днем голосования 8 сентября, прошла довольно хорошо, почти все кандидаты были зарегистрированы и явка была высокая. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вообще кампания как никогда прошла довольно хорошо", - сказала глава ЦИК напомнив, что выборы разных уровней затронули все 85 регионов страны. "Явка довольно высокая, вообще, живо прошли выборы - свыше 40% [явка]. То есть, говорить, что они [выборы] были скучными - это не так. Прошли свободно выборы, у нас очень низкий процент отказов [кандидатам], ниже 6,5%, <...> то есть практически все были зарегистрированы", - продолжила Памфилова. Она также назвала прошедшие выборы конкурентными.

При этом Памфилова отметила, что нельзя не упомянуть "две такие точки горячие", которые были на этих выборах - кампания в Мосгордуму и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. В частности, по словам главы ЦИК, муниципальные выборы в Санкт-Петербурге были "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла Александровна
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