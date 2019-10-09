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Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Ашхабаде

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в столице Туркменистана в четверг с коллегами из стран СНГ развитие взаимодействия в рамках содружества.

Как сообщили в МИД РФ, участники заседания "обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации". По итогам встречи министры примут программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.

В повестку заседания внесено 10 вопросов, в том числе по обеспечению информационной безопасности, координации межгосударственных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств. Предполагается согласовать проект положения об Играх стран СНГ.

Одобренные по итогам заседания документы будут внесены на рассмотрение Совета глав СНГ - саммита организации, - который пройдет в Ашхабаде 11 октября. Как ожидается, среди них будет обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и других стран в связи с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание СМИД СНГ и Совет глав СНГ проходят в Ашхабаде, поскольку Туркмения в этом году занимает пост председателя организации. В Москве неоднократно подчеркивали, что, несмотря на появление на постсоветском пространстве новых интеграционных объединений, прежде всего ЕАЭС, СНГ остается актуальным форматом сотрудничества.

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