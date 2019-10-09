Власти Ирана отпустили Юлию Юзик

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, она вылетела в Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране, опубликованном в четверг.

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

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"В результате совместных усилий МИД России и посольства РФ в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик, - говорится в сообщении. - Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву".

Юзик чувствует себя нормально, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

"Самочувствие нормальное, цела и невредима", - сказал он.

В новость были внесены изменения (02:27 мск) - добавлена информация по тексту.