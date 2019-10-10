В Думе просят дипломатов из РФ встречать депутатов во время их официальных поездок в США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в четверг об обращении к послу РФ в США Анатолию Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их командировок в Соединенные Штаты Америки.

Этот вопрос был поднят в ходе обсуждения на заседании комитета случая с задержанием депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка во время ее официальной поездки. "Сотрудника посольства в аэропорту не было?" - поинтересовался член комитета Расул Боташев. "На тот момент не было, но позже я как можно быстрее об этом сообщила", - ответила Юмашева.

Боташев в связи с этим высказал мнение, что "если депутат Государственной думы едет с официальным визитом, то сотрудник посольства должен его встречать в аэропорту". "Уже такое обращение сделано лично к нашему послу Анатолию Ивановичу Антонову", - сообщил Слуцкий.

Глава комитета при этом заметил, что доступ сотрудников российского консульства в транзитную зону ограничен.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.