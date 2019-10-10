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Кризис на Украине
Обновлено 

Лавров: саммит "нормандской четверки" может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений

По словам главы МИД РФ, Москва сделает все, чтобы этого не допустить

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул он.

"Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание "формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением - неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, - все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита", - добавил глава МИД РФ.

Переговорный процесс

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Кроме того, на этих переговорах стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее представители ДНР и ЛНР назначили новую дату разведения сил - 10 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского. На данный момент разведение сил состоялось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Петровском и Золотом остается последним невыполненным условием для проведения саммита "нормандской четверки".

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеКучма, Леонид Данилович
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