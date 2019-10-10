В МИД РФ прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку "нормандского формата" для обсуждения ситуации вокруг Крыма нереалистично. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Нормандский формат" был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - сказал он.

Руденко также добавил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма ни на каких площадках, этот вопрос закрыт.

"Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.