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Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия - Африка

Это мероприятие пройдет в Сочи 23-24 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср на встрече в четверг обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе на северо-востоке Сирии, а также подготовку к первому саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в контексте последних событий на северо-востоке Сирии, - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом была отмечена важность дальнейшего укрепления координации между Москвой и Каиром в деле урегулирования региональных кризисов политико-дипломатическими средствами".

В министерстве отметили, что стороны затронули некоторые практические вопросы подготовки предстоящего саммита Россия - Африка.

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата, указали в МИД РФ.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.

Теги
ЕгипетРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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