Эксперт: попытки Киева поднять вопрос Крыма в нормандском формате разрушат сам формат

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ни в нормандском, ни в любом другом формате вопрос Крыма обсуждаться не может. Об этом заявил ТАСС близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона в Киеве.

"Хорошо, что Зеленский понимает, что саммит "нормандской четверки" станет возможен только после завершения разведения сил в Петровском и Золотом. Плохо, что не понимает, что ни в нормандском, ни в любом другом формате или неформате вопрос Крыма не обсуждается", - сказал Чеснаков.

"Более того, если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров, - отметил эксперт. - Такие неуместные и непрофессиональные "креативы" этого молодого человека, как называет его Александр Лукашенко, могут просто разрушить нормандский формат. Аккуратнее, молодой человек!"

В ходе общения в четверг с журналистами в Киеве Владимир Зеленский заявил, что намерен использовать нормандский формат для решения вопроса по Крыму.