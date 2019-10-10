Встреча по Приднестровью в формате "5+2" в Братиславе прервана

БРАТИСЛАВА, 10 октября. /ТАСС/. Участники встречи в Братиславе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" прервали переговоры, не согласовав итоговый протокол. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

"Участники братиславской встречи приняли решение "остановить часы", - отметил он. - Это означает, что встреча не завершена и по взаимной договоренности будет продолжена в обозримом будущем, когда будут согласованы дата и место. Причина крайне проста. Сторонам не удалось достичь компромисса по обсуждавшимся вопросам".