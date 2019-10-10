Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Встреча по Приднестровью в формате "5+2" в Братиславе прервана

Как рассказали в российском дипведомстве, компромисса достичь не удалось

БРАТИСЛАВА, 10 октября. /ТАСС/. Участники встречи в Братиславе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" прервали переговоры, не согласовав итоговый протокол. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

"Участники братиславской встречи приняли решение "остановить часы", - отметил он. - Это означает, что встреча не завершена и по взаимной договоренности будет продолжена в обозримом будущем, когда будут согласованы дата и место. Причина крайне проста. Сторонам не удалось достичь компромисса по обсуждавшимся вопросам".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Памфилова: борьба с давлением на избиркомы стала главной темой встречи с Путиным
По словам главы ЦИК РФ, также на встрече обсуждалась эффективность работы комиссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС