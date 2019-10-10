Памфилова: борьба с давлением на избиркомы стала главной темой встречи с Путиным

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что основной темой закрытой части ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду было улучшение взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами и избавление членов комиссий от разного рода давления со стороны.

"Мы обсуждали [с Путиным], как оградить наших членов комиссий разного уровня, как обеспечить достойные условия работы, скажем, избавить от разного рода административного, политического или какого-либо иного давления. Методы давления могут быть разные, чтобы не мешали им работать и честно исполнять свой долг. Это очень важная тема", - сказала Памфилова ТАСС в четверг.

По ее словам, также подробно была обсуждена тема, связанная с эффективностью работы ЦИК, искоренением разного рода правонарушений во время избирательного процесса. "Чтобы не получалось так, когда весь гнев и репрессии обрушиваются на бедных сотрудников детских садов, матерей-одиночек или бюджетниц, которые являются членами комиссий, которым там спесивый царек местный, начальник, который для людей мало чего делает, но желает любым способом быть избран, пользуясь своим служебным положением, выламывает и выкручивает руки... Вот этого нельзя допускать", - отметила Памфилова.

Когда такого человека "ловят на этих фальсификациях, он прячется за эти юбки женские, потирает руки, остается в тени и продолжает в следующий раз заниматься тем же самым, будучи уверенным в своей безнаказанности", отметила глава ЦИК. "Вот это самая главная проблема, мы о ней говорили, говорили о том, как ее решать. Тут очень важно наладить и вывести на новый уровень наше взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы они не проявляли пассивность и бездействие, как это мы наблюдали в Санкт-Петербурге на муниципальных выборах, а вовремя делали то, что они обязаны делать", - уточнила Памфилова. Ранее Памфилова назвала муниципальные выборы в Петербурге "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".