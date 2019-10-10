Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14-15 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 14-15 октября посетит с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в четверг сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"В понедельник и вторник [на следующей неделе состоятся] долгожданные государственные визиты президента РФ в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал представитель Кремля, уточнив, что госвизит в Эр-Рияд пройдет в понедельник, 14 октября, а из Саудовской Аравии во вторник, 15 октября российский лидер прилетит с госвизитом в ОАЭ.

"Эти визиты важны, они давно готовились и они действительно сейчас особую актуальность имеют в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что предыдущая поездка президента РФ в Саудовскую Аравию состоялась в феврале 2007 года, а в октябре 2017 года впервые в истории визит в Россию нанес саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Ушаков отметил, что Путин и король Сальман поддерживают связь по телефону, кроме того, президент РФ регулярно встречается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В ОАЭ российский лидер в предыдущий раз также был в 2007 году.

В новость были внесены изменения (16:11 мск) - добавлены подробности.