Ушаков заявил, что Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах - о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - подчеркнул Ушаков.

Нормандский саммит

Помощник президента также сообщил, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Он напомнил, что 1 октября участники контактной группы подписали "формулу Штайнмайера", что "принципиально важно для дальнейших шагов по урегулированию внутриукраинского кризиса". "И, конечно, у нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования", - сказал представитель Кремля.

В частности, он напомнил, что не реализована пока еще договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах - о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. "Украинская сторона вчера (в среду, 9 октября - прим. ТАСС) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - сказал Ушаков. Он при этом выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется "с мертвой точки" и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

"И, конечно, перед этим [саммитом] нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - сказал представитель Кремля. По его словам, "саммит ради саммита не нужен", необходимы "конкретные результаты по реализации Минских соглашений". "Мы к этому готовы", - заключил Ушаков, еще раз подчеркнув, что вопрос о конкретных датах саммита в нормандском формате будет прорабатываться в зависимости от выполнения упомянутых им условий.

Формула Штайнмайера

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Разведение сил

На переговорах в Минске стороны конфликта договорились также начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее представители ДНР и ЛНР назначили новую дату разведения сил - 10 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского. На данный момент разведение сил состоялось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Петровском и Золотом остается последним невыполненным условием для проведения саммита "нормандской четверки".